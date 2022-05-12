واشنطن: عملية نقل النفط من خزان صافر قد تبدأ مطلع الشهر القادم

الخميس 12 مايو 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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كشف المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، عن موعد نقل النفط من خزان ناقلة النفط صافر الراسية قبالة سواحل الحديدة، غربي اليمن، مشيراً إلى أنها قد تبدأ في وقت مبكر من يونيو/ حزيران القادم.



وقال كينغ في تصريح نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية إن "عملية نقل النفط من السفينة صافر إلى سفينة مؤقتة يمكن أن تبدأ في وقت مبكر من يونيو القادم".



وتقدم المبعوث الأمريكي بالشكر لـ "الذين تعهدوا اليوم بدعم خطة الأمم المتحدة لتوفير 144 مليون دولار لإنهاء التهديد الذي تشكله ناقلة صافر".



وحث "الجهات المانحة في الخليج والمنطقة وخارجها بما في ذلك الجهات الفاعلة الخاصة لاغتنام الفرصة والانضمام إلينا في اتخاذ إجراءات عاجلة".



والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة، حصولها على 38 مليون دولار من أجل التصدي للتهديد الذي يشكله خزان صافر النفطي وذلك خلال مؤتمر نظمته المنظمة الدولية وحكومة هولندا في لاهاي لجمع التبرعات اللازمة للتصدي لخطر انسكاب نفطي من الخزان العائم.



والناقلة "صافر" وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية على بعد 60 كلم شمال ميناء الحديدة (مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين)، وتُستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب، ولم تخضع لأي صيانة منذ عام 2015، ما أدى إلى تآكل هيكلها، وأصبحت شحنتها المقدرة بـ 1.148 مليون برميل نفط، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة.