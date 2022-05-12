رئيس الوزراء يبحث مع المبعوث الأمريكي تمنّع مليشيا الحوثي تنفيذ ما يخصها من اتفاق الهدنة الأممية

الخميس 12 مايو 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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بحث رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، مساء الأربعاء، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، مستجدات الأوضاع في الساحة الوطنية، في ضوء الخروقات الحوثية المستمرة للهدنة الأممية.



وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن رئيس الحكومة بحث مع كينغ في اتصال هاتفي، تمنّع مليشيا الحوثي تنفيذ ما يخصها في الجوانب الإنسانية وفي المقدمة رفع الحصار المفروض على تعز، في إطار تقويضها لفرص إحلال السلام وإفشال الجهود الإقليمية والدولية.



وأشاد رئيس الحكومة بالدعم الذي تُبديه الإدارة الأمريكية للمجلس القيادة الرئاسي ومخرجات الانتقال السياسي، ومساندتها للحكومة في تنفيذ الإصلاحات، وحشد التمويلات الدولية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف معاناة الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة.



وجدد رئيس الوزراء حرص الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي ،على الالتزام بالهدنة الأممية وتنفيذ ما عليها من التزامات بموجبها، وما يتطلبه ذلك بالمقابل من ضغط أممي ودولي للضغط على مليشيا الحوثي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.. مؤكدا حرص الحكومة على إنجاح الهدنة وأي جهود من شانها التخفيف من المعاناة الإنسانية والوصول الى حل سياسي شامل بموجب مرجعيات الحل المتوافق عليها.



من جانبه، جدد المبعوث الأمريكي إلى اليمن، دعم بلاده للانتقال السياسي في اليمن وجهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات والاستقرار الاقتصادي.. مؤكدا حرص بلاده على إنجاح الهدنة الإنسانية ودعم جهود الأمم المتحدة والجهود الإقليمية والدولية للتوصل الى حل سياسي في اليمن.