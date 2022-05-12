الجيش اليمني يعلن مقتل جنديين برصاص الحوثيين في الحديدة

الخميس 12 مايو 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن الجيش اليمني، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، مقتل اثنين من جنوده إثر إصابتهما برصاص الحوثيين في محافظة الحديدة غربي البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم القوات المشتركة (قوات حكومية)، في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش؛ إن “الجنديين ( صفوان محمد عايش معافى، ويوسف عبده قاسم باقي)، قتلا مساء الأربعاء، إثر إصابتهما برصاص قناصة قوات جماعة الحوثي بمديرية الجراحي جنوبي الحديدة”.

واتهم الدبيش، جماعة الحوثي بـ”خرق الهدنة الأممية بشكل متواصل منذ الإعلان عنها قبل حوالي شهر”.

وأضاف: “ارتكبت مليشيات الحوثي أكثر من 32 خرقا للهدنة في جبهات الساحل الغربي خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها 21 خرقا في محور حيس جنوب الحديدة و11 أخرى في محور البرح على الخط الرابط بين محافظتي تعز (جنوب غرب) والحديدة (غرب)”.

ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين الموالين لإيران.