بعد شهر من تشكيله.. مجلس الرئاسة يتحرك على 3 مسارات لإنهاء الأزمة رغم تحذيرات روسيا.. فنلندا تحسم موقفها من الانضمام إلى الناتو واشنطن: عملية نقل النفط من خزان صافر قد تبدأ مطلع الشهر القادم رئيس الوزراء يبحث مع المبعوث الأمريكي تمنّع مليشيا الحوثي تنفيذ ما يخصها من اتفاق الهدنة الأممية الجيش اليمني يعلن مقتل جنديين برصاص الحوثيين في الحديدة مقتل ”شيرين أبو عاقلة“ أحزن العالم وأغضب العرب (محصلة) طريقة سهلة وبسيطة في التخلص من الصداع بدون أدوية المبعوث الأممي يدعو إلى تنفيذ بنود الهدنة لتخفيف المعاناة الإنسانية مسؤول أمريكي يكشف خطة بايدن في استخدام بولندا لإشعال الحرب بين الناتو وروسيا أزمة الطاقة تشتعل بأوروبا بعد وقف أوكرانيا مرور الغاز الروسي على أراضيها
أعلن الجيش اليمني، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، مقتل اثنين من جنوده إثر إصابتهما برصاص الحوثيين في محافظة الحديدة غربي البلاد.
ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم القوات المشتركة (قوات حكومية)، في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش؛ إن “الجنديين ( صفوان محمد عايش معافى، ويوسف عبده قاسم باقي)، قتلا مساء الأربعاء، إثر إصابتهما برصاص قناصة قوات جماعة الحوثي بمديرية الجراحي جنوبي الحديدة”.
واتهم الدبيش، جماعة الحوثي بـ”خرق الهدنة الأممية بشكل متواصل منذ الإعلان عنها قبل حوالي شهر”.
وأضاف: “ارتكبت مليشيات الحوثي أكثر من 32 خرقا للهدنة في جبهات الساحل الغربي خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها 21 خرقا في محور حيس جنوب الحديدة و11 أخرى في محور البرح على الخط الرابط بين محافظتي تعز (جنوب غرب) والحديدة (غرب)”.
ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين الموالين لإيران.