طريقة سهلة وبسيطة في التخلص من الصداع بدون أدوية

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الصداع من أكثر الأشياء التي تسبب الإزعاج لنا، وتجعلنا غير قادرين على فعل أي شيء، وفي حالة مزاجية سيئة، وكثيرون لا يفضلون اللجوء إلى الأدوية.
إعلان ولذا يمكنك التخلص من الصداع من دون أدوية بمساعدة زيت الكافور، وفق ما ذكر الدكتور إيغور أورلوف، أخصائي طب الأعصاب.
وأضح أخصائي طب الأعصاب أن الشعور بالصداع هو سبب وجيه لاستشارة الطبيب وتناول الأدوية. ولكن أقراص الأدوية ليست الوحيدة التي تساعد على التخلص من الصداع. لأنه توجد طريقتين تساعدان على التخلص من آلام الرأس من دون أدوية، وفقا لـ"روسيا اليوم".
ويضيف، من الأسباب الشائعة للصداع، ضعف تدفق الدم إلى الدماغ.
ويصف الأطباء للأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب الصحي أدوية تحسن تدفق الدم إلى الدماغ.
ولكن بالإضافة إلى الأدوية، يمكن تنقيط قطرات زيوت معينة في الأذن لتنشيط الدورة الدموية الدماغية.
ويقول، "يمكن تنقيط قطرات من زيت الكافور وبعد ذلك وضع قطنة في الأذن. هذه العملية تنشط الدورة الدموية الدماغية.
لذلك إذا كان الشخص يعاني من الصداع فيمكنه بهذه الطريقة التخلص من الألم".
ويضيف، والطريقة الثانية للتخلص من آلام الرأس أو لتخفيفها، هو تدليك الأذنين.
ويقول، "يمكن تدليك الأذنين بواسطة راحة اليدين مع ضغط خفيف وحركة بطيئة.
هذه العملية تساعد على ارتفاع الضغط، ما يساعد على تخفيف الصداع وتحسين الدورة الدموية الدماغية والتخلص من طنين الأذن أيضا. ولكن يجب ألا يشعر الشخص بأي ألم خلال التدليك