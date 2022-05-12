المبعوث الأممي يدعو إلى تنفيذ بنود الهدنة لتخفيف المعاناة الإنسانية

الخميس 12 مايو 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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دعا مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، الأربعاء، الأطراف اليمنية إلى "المضي قدماً في تنفيذ جميع عناصر الهدنة بالتوازي لخفض أثر الحرب على المدنيين وتيسير حرية الحركة والتنقل للأفراد والسلع".



وحثّ غروندبرغ، في بيان مقتضب، نشره في "تويتر"، في ختام زيارته إلى عدن، اليومين الماضيين، حث الأطراف اليمنية "على العمل بشكل بنَّاء والالتزام بجميع عناصر الهدنة للتخفيف من المعاناة الإنسانية".



وقال إنه ناقش خلال الزيارة "مع المسؤولين الحكوميين وضع الهدنة، وفوائدها الملموسة التي قدمتها للمدنيين اليمنيين، بما في ذلك انخفاض ملموس في عدد الضحايا المدنيين".



وأوضح "أن النقاشات ركَّزَت حول سبل التغلب على التحديات التي تواجه ملف فتح الطرق تعز والمحافظات الأخرى واستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء".



وأكد غروندبرغ ، استمراره في تقديم الدعم النشط للأطراف اليمنيين لتحديد الحلول، ورفع مستوى الثقة والاستفادة من الهدنة للذهاب نحو حل سياسي شامل مستدام يلبي الطموحات المشروعة لليمنيات واليمنيين.



وكان المبعوث الأممي قد وصل إلى عدن الثلاثاء الماضي، التقي خلال زيارته التي استمرت على مدى يومين، رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بحضور رئيس الوزراء وعضو مجلس القيادة طارق صالح.



كما التقى المبعوث الأممي في لقاء منفصل، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي.