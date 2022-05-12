طريقة سهلة وبسيطة في التخلص من الصداع بدون أدوية المبعوث الأممي يدعو إلى تنفيذ بنود الهدنة لتخفيف المعاناة الإنسانية مسؤول أمريكي يكشف خطة بايدن في استخدام بولندا لإشعال الحرب بين الناتو وروسيا أزمة الطاقة تشتعل بأوروبا بعد وقف أوكرانيا مرور الغاز الروسي على أراضيها بزيادة 47 بالمئة عن العام الماضي.. ارتفاع جديد بأسعار الوقود في الولايات المتحدة صدمة تواجه ليفربول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أوكرانيا تقدم عرضاً مغرياً لروسيا.. وزيلينسكي يشيد بمساعدة دولة أوروبية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يحسم الجدل حول الترحم على شيرين أبو عاقلة تحذير وطلب عاجل من الحكومة الشرعية للمجتمع الدولي عقب إطلاق المليشيات حملة تجنيد واسعة لعشرات الآلاف من الأطفال الشدادي يناقش مع مسؤولي بمركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية إحتياجات القطاع الصحي
دعا مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، الأربعاء، الأطراف اليمنية إلى "المضي قدماً في تنفيذ جميع عناصر الهدنة بالتوازي لخفض أثر الحرب على المدنيين وتيسير حرية الحركة والتنقل للأفراد والسلع".
وحثّ غروندبرغ، في بيان مقتضب، نشره في "تويتر"، في ختام زيارته إلى عدن، اليومين الماضيين، حث الأطراف اليمنية "على العمل بشكل بنَّاء والالتزام بجميع عناصر الهدنة للتخفيف من المعاناة الإنسانية".
وقال إنه ناقش خلال الزيارة "مع المسؤولين الحكوميين وضع الهدنة، وفوائدها الملموسة التي قدمتها للمدنيين اليمنيين، بما في ذلك انخفاض ملموس في عدد الضحايا المدنيين".
وأوضح "أن النقاشات ركَّزَت حول سبل التغلب على التحديات التي تواجه ملف فتح الطرق تعز والمحافظات الأخرى واستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء".
وأكد غروندبرغ ، استمراره في تقديم الدعم النشط للأطراف اليمنيين لتحديد الحلول، ورفع مستوى الثقة والاستفادة من الهدنة للذهاب نحو حل سياسي شامل مستدام يلبي الطموحات المشروعة لليمنيات واليمنيين.
وكان المبعوث الأممي قد وصل إلى عدن الثلاثاء الماضي، التقي خلال زيارته التي استمرت على مدى يومين، رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بحضور رئيس الوزراء وعضو مجلس القيادة طارق صالح.
كما التقى المبعوث الأممي في لقاء منفصل، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي.