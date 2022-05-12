بزيادة 47 بالمئة عن العام الماضي.. ارتفاع جديد بأسعار الوقود في الولايات المتحدة

الخميس 12 مايو 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن أسعار الوقود في الولايات المتحدة شهدت ارتفاعا جديدا سجل 47 بالمئة عن العام الماضي.

وقالت الصحيفة إن متوسط سعر غالون الوقود العادي الخالي من الرصاص بلغ في الولايات المتحدة 4.37 دولار، بزيادة قدرها 47 بالمئة عن الفترة نفسها من العام 2021 وهو ما يمثل مستوى قياسيا.

وبعد بضعة أسابيع من الانخفاضات الطفيفة، ارتفع سعر الوقود مرة أخرى حيث قفزت أسعار النفط الخام مرة أخرى، وفقا للمنظمة الأمريكية للسيارات AAA.

وقال أندرو غروس المتحدث باسم المنظمة في تصريح لـ"وول ستريت جورنال": "مع تكلفة النفط التي تمثل أكثر من نصف السعر المثبت على المضخة، فإن النفط الأكثر تكلفة يعني البنزين الأكثر تكلفة".

كما سجلت العديد من الولايات أرقاما قياسية بما في ذلك نيويورك وميشيغان ونيو مكسيكو.

ولا يزال سعر كاليفورنيا هو الأعلى في البلاد عند 5.84 دولار للغالون، لكنه لا يزال أقل من أعلى مستوى له عند 5.92 دولار الذي وصله في 29 مارس.

وتقول الصحيفة أن أسعار الوقود، مقارنة بمعدلات التضخم، مماثلة لما مر به السائقون الأميركيون في أوائل الثمانينات وهي أقل من أعلى مستوياتها في ركود 2008.