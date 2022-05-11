أوكرانيا تقدم عرضاً مغرياً لروسيا.. وزيلينسكي يشيد بمساعدة دولة أوروبية

الأربعاء 11 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الأربعاء، إنه بحث مع المستشار الألماني فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا.

وأضاف زيلينسكي: “نقدّر دعم ألمانيا لنضالنا ضد روسيا”.

إلى ذلك، قالت الخارجية الأوكرانية: “اقترحنا على روسيا إجلاء الإصابات الحرجة لمقاتلي آزوفستال مقابل أسرى روس”.

وتابعت: “المحادثات بشأن آزوفستال لم تحرز تقدماً لكننا سنواصل التفاوض”.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، كان زيلينسكي قد أعلن أنه وبالرغم من مناشدات بلاده، لم تتلقَ أوكرانيا كمية الأسلحة التي تحتاجها لفك حصار ماريوبول وتحرير المدينة.

وأشار إلى أن “المدافعين يواصلون مقاومتهم في مصنع آزوفستال”.

كما أكد أن “كييف تستخدم جميع الوسائل الدبلوماسية الممكنة لإنقاذهم، لكن روسيا لا تسمح بأي من الخيارات المقترحة”.

وختم قائلا إن “المدن والبلدات الأوكرانية تعرضت لـ2250 صاروخاً خلال شهرين ونصف الشهر من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا”.