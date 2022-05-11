تحذير وطلب عاجل من الحكومة الشرعية للمجتمع الدولي عقب إطلاق المليشيات حملة تجنيد واسعة لعشرات الآلاف من الأطفال

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حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني اليوم الاربعاء، من استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران عمليات تجنيد الأطفال دون سن (18) عبر استدراج عشرات الآلاف منهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها لمعسكرات تدريب تحت غطاء ما يسمى “الدورات الصيفية” وغسل عقولهم بالأفكار الطائفية الدخيلة في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.
وأكد أن إطلاق مليشيا الحوثي حملة تجنيد واسعة للأطفال بمناطق سيطرتها تمهيدا للزج بهم في جبهات القتال، يكشف عن نواياها المبيتة، وجر البلد لدورة جديدة من الدم، دون اكتراث بحياة أولئك الأطفال، والأوضاع الإنسانية الكارثية للمواطنين الذين يعانون ويلات الحرب منذ 7 أعوام.
وقال: “نهيب بالآباء والأمهات وشيوخ وأبناء القبائل في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي مقاطعة معسكرات تجنيد الأطفال، والحفاظ على أبنائهم وعدم الزج بهم وقودا لمعاركها العبثية، وتحويلهم إلى قرابين لتنفيذ الأجندة الإيرانية، وقنابل موقوتة لنشر الفوضى والإرهاب وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي”.
كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حماية الطفولة في تغريدات له عبر موقع تويتر بإصدار إدانة واضحة لتصعيد مليشيا الحوثي عمليات تجنيد الأطفال، وممارسة ضغط حقيقي لوقفها، وملاحقة المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب، وإعادة تصنيفها في قوائم الإرهاب الدولية.