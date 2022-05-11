الشدادي يناقش مع مسؤولي بمركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية إحتياجات القطاع الصحي

الأربعاء 11 مايو 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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التقى مدير عام مكتب الصحة بمحافظة مارب الدكتور عبدالعزيز الشدادي بمدير البرامج والمشاريع بمركز الملك سلمان الدكتور سليمان الشريع والدكتور عبدالله الوادعي مساعد مدير الصحه والبيئه بالمركز وناقش معهم وضع القطاع الصحي في المحافظة

واستعرض الدكتور الشدادي أهم احتياجات القطاع الصحي بمحافظة مأرب وابرز الصعوبات والتحديات التي يواجهه هذا القطاع وسبل معالجتها في ظل استمرار حركة النزوح وتوافد الاف النازحين الى المحافظة بشكل يومي وقدم الشدادي عدد من المشاريع والخطط والبرامج التي ستسهم في تحسين مستوى القطاع الصحي بالمحافظه.

وأشاد الشدادي والوادعي والشريع خلال هذا اللقاء الذي جمعهم في مقر الملك سلمان في العاصمة السعوديه الرياض بمستوى الشراكة المتينة بين مركز الملك سلمان ومكتب الصحة بمأرب وثمنا الدعم الكبير الذي قدمه المركز للمكتب خلال السنوات الماضية مؤكدين اهمية مضاعفة حجم تدخلات المركز ورفع نسبة دعمه للقطاع الصحي بمأرب بما يلبي احتياجاته المتزايدة ويمكنه من استمرار تقديم خدماته لاكثر من 3 مليون مواطن من ابناء مأرب والنازحين فيها دون انقطاع حضر اللقاء الدكتور حسين الغانمي ممثل وزارة الصحة العامة والسكان بالمركز والدكتور صالح المسوع مدير العلاقات والتعاون الفني بمكتب الصحه