مئات الأكاديميين يحتجون أمام القصر الرئاسي بعدن

الأربعاء 11 مايو 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 263

نفذ مئات من أكاديمي جامعات عدن ولحج وشبوه جنوبي اليمن، الأربعاء، وقفة احتجاجية في العاصمة المؤقتة عدن رفعوا خلالها مطالب بينها زيادة رواتبهم.

وخلال الوقفة التي أقيمت أمام قصر معاشيق الرئاسي بحي كريتر، ودعت لها "اللجنة التنسيقية لجامعات عدن لحج شبوه‎" رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "نناشد المجلس الرئاسي حل قضية المعينين أكاديميا".

كما رفع المحتجون لافتة: "نطالب بتوجيه وزارتي المالية والخدمة المدنية باستكمال إجراءات الخفض والإضافة، وندعو إلى رفع راتب عضو هيئة التدريس بما يساوى صرف العملة اليوم" وغيرها من الشعارات.

وقال رئيس اللجنة التنسيقية العليا للمعينين أكاديميا بجامعات عدن ولحج وشبوة؛ علي محمد قاسم القحطاني، للأناضول "إن الوقفة تأتي في إطار سلسلة من الوقفات وإجراءات التصعيد التي تعتزم اللجنة القيام بها".

ويطالب أكاديميو جامعة عدن بـ"إعادة راتب عضو هيئة التدريس والتدريس المساعدة إلى قيمته السابقة مقابل العملة الأجنبية، ورفع راتب عضو هيئة التدريس المساعدة إلى ثلثي راتب عضو هيئة التدريس كحد أدنى، ومعالجة جذرية شاملة لوضع المعينين أكاديميا، وصرف مستحقات العلاوة السنوية المتوقفة منذ 2012، وبأثرها الرجعي"، وفق المصدر ذاته.

وأضاف القحطاني: "إلى جانب وقفتنا اليوم، اتخذنا قرارا حاسما باستئناف الإضراب خلال مايو/ أيار الجاري؛ طلبا للحياة الكريمة بعد أن استنفذت كافة السبل للحصول على حقوقنا كاملة غير منقوصة".

ونفذت اللجنة التنسيقية خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين إضرابا مفتوحا؛ تم رفعه مؤقتا بعد الجلوس مع ممثلين عن الحكومة؛ إلا أن تلك الوعود لم تجد طريقها للتنفيذ؛ حسب القحطاني.

وتابع؛ "في الوقت الذي نأسف فيه لطلابنا عن توقف العملية التعليمية، فإننا نؤكد أن العيش الكريم شرط للعطاء المستديم".

وحمل القحطاني "حكومة معين عبدالملك مسؤولية ذلك التوقف القهري؛ لعدم التزاماها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه معها خلال شهر فبراير من العام الحالي".

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020؛ ينفذ أكاديمو جامعة عدن عدد من الوقفات الاحتجاجية والإضراب عن الدراسة للمطالبة بمعالجة أوضاعهم ودفع مستحقاتهم من دون جدوى.