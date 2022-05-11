مأرب... شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية تنفذ عدد من المشاريع لصالح الأيتام الجيش اليمني يعلن رصد 75 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية المبعوث الأمريكي يكشف حقيقة وضع الرئيس ”هادي“ تحت الإقامة الجبرية ويؤكد: ”أمام اليمن فرصة مثالية لأول مرة لتحقيق السلام“ بريطانيا تعلن مساهمتها بأربعة مليون جنيه استرليني لدعم خطة نقل النقط من الناقلة ”صافر“ الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية جنوبي مأرب رغم استمرار الهدنة أول رئيس للمجلس السياسي الحوثي يكشف سبب إقصائه من قبل الحوثيين وكواليس لقائه بالسفير السعودي قبيل إسقاط صنعاء مليشيا الحوثي تقصف وتنهب منزل شقيق اللواء فضل القوسي بمحافظة الحديدة معلومات مهمة وضرورية ....كيف نحمي أنفسنا من السرطان إذا كان في الأسرة مصاب أميرة سعودية شهيرة تستضيف النجم العالمي ميسي في جدة وتنشر صورها معه بسبب خلافات.. تغيير تاريخي في اسم لعبة الفيفا الشهيرة
نفذت شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية مشروع الإعاشة النقدية لعشرات الأيتام من الذين فقدوا معليهم الوحيد (الاب) في محافظة مأرب.
واستهدف المشروع الممول من مؤسسة صلة للتنمية ضمن برنامج حماية الأطفال (102) يتيماً ويتيمة.
ويهدف المشروع إلى مساعدة الأيتام في شراء بعض متطلباتهم المعيشية وسد احتياجاتهم الاساسية.
من جانب اخر أقامت الشبكة بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية يوماً ترفيهياً لعشرات الأيتام مع أمهاتهم.
وتضمنت الفعالية عدد من الأنشطة الترفيهية، والألعاب المسلية والشعبية والتنزه للاطفال الأيتام وأمهاتهم.
وفي ذات السياق وزعت الشبكة مشروع كسوة الأيتام للعشرات منهم.
وحسب مدير الشبكة فان المشروع هدف إلى ادخال الفرحة في قلوب الاطفال، في محاولة لتخفيف الضغط المادي المنصب على عاتق أم الطفل اليتيم، وبما يساهم في ادخال السرور على قلوب أطفالهن، ولاسيما في ظل ارتفاع الأسعار في الملابس، ما شكل صعوبة بالغة على الأيتام لشراءها".
من جانبهن عبرت أمهات الأيتام عن سعادتهن بمثل هكذا نشاط ادخل البهجة الى قلوب أطفالهن، آملات من مؤسسة صلة وشبكة النماء استمرار مشروع كفالة أطفالهن خلال السنوات القادمة.