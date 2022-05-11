مأرب... شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية تنفذ عدد من المشاريع لصالح الأيتام

الأربعاء 11 مايو 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ متابعات

عدد القراءات 144

نفذت شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية مشروع الإعاشة النقدية لعشرات الأيتام من الذين فقدوا معليهم الوحيد (الاب) في محافظة مأرب.

واستهدف المشروع الممول من مؤسسة صلة للتنمية ضمن برنامج حماية الأطفال (102) يتيماً ويتيمة.

ويهدف المشروع إلى مساعدة الأيتام في شراء بعض متطلباتهم المعيشية وسد احتياجاتهم الاساسية.

من جانب اخر أقامت الشبكة بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية يوماً ترفيهياً لعشرات الأيتام مع أمهاتهم.

وتضمنت الفعالية عدد من الأنشطة الترفيهية، والألعاب المسلية والشعبية والتنزه للاطفال الأيتام وأمهاتهم.

وفي ذات السياق وزعت الشبكة مشروع كسوة الأيتام للعشرات منهم.

وحسب مدير الشبكة فان المشروع هدف إلى ادخال الفرحة في قلوب الاطفال، في محاولة لتخفيف الضغط المادي المنصب على عاتق أم الطفل اليتيم، وبما يساهم في ادخال السرور على قلوب أطفالهن، ولاسيما في ظل ارتفاع الأسعار في الملابس، ما شكل صعوبة بالغة على الأيتام لشراءها".

من جانبهن عبرت أمهات الأيتام عن سعادتهن بمثل هكذا نشاط ادخل البهجة الى قلوب أطفالهن، آملات من مؤسسة صلة وشبكة النماء استمرار مشروع كفالة أطفالهن خلال السنوات القادمة.