الجيش اليمني يعلن رصد 75 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية

الأربعاء 11 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، رصد 75 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية، الثلاثاء، في مختلف جبهات القتال.

وقال بيان للمركز الاعلامي للقوات المسلحة: ”رصدت قواتنا يوم الثلاثاء (10 مايو) ارتكاب المليشيا الحوثية 75 خرقاً للهدنة".

ومن بين الخروقات ـ بحسب البيان ـ 26 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و21 خرقاً في جبهات القتال غرب حجة، و19 خرقاً في جبهات محور تعز، و8 خروقات جنوب وغرب وشمال غرب مارب، وخرقاً واحداً في جبهة الملاحيظ جنوب غرب صعدة.

وتنوّعت بين محاولات تسلل إلى مواقع عسكرية، واستهداف مواقع قواتنا بالمدفعية وبالعيارات المختلفة، وكذا استحداث مواقع ونشر مدفعية وعيارات، إضافة إلى حشد تعزيزات إلى مختلف الجبهات.