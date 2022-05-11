الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية جنوبي مأرب رغم استمرار الهدنة

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أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، إسقاط طائرة هجومية مسيرة أطلقها الحوثيون، جنوبي محافظة مأرب (شرقي البلاد).
وذكر بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن “دفاعاتنا تسقط طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي الإيرانية الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب” دون مزيد من التفاصيل.
ومساء الثلاثاء، أعلن الجيش اليمني رصد قواته 89 خرقاً ارتكبه الحوثيون للهدنة الأممية يوم الأثنين (9 مايو) في مختلف جبهات القتال.
وفي 1 أبريل الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي.