مليشيا الحوثي تقصف وتنهب منزل شقيق اللواء فضل القوسي بمحافظة الحديدة

الأربعاء 11 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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أقدمت عناصر مسلحة تتبع مليشيا الحوثي على قصف منزل " الشيخ نصر بن يحيى بن ناجي القوسي" شقيق "اللواء فضل القوسي" بعدة أنواع من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في منطقة "سبعة يوليو" بمحافظة الحديدة..

عقب ذلك أقدمت المليشيات الحوثية علي طرد ساكني المنزل ونهب كافة محتوياته والتمترس فيه. و

أفاد شهود عيان من أهالي الحي: أن إطلاق نار كثيف يعتقد أنه بسلاح رشاش "عيار 14:5" وقع بشكل مفاجئ منتصف ليل واستمر ما يقارب خمس دقائق، مما يوم أمس سبب حالة من الرعب والهلع بين أوساط الأطفال والنساء وكبار السن من أبناء الحي.

وتابع الشهود: فؤجئنا في الصباح أن آثار نيران القصف الكثيفة تظهر جلية على جدران المنزل الخارجية، وقيام العناصر الحوثية باحتلال. المنزل بعد طرد ساكنيه..

كما قامت مليشيا الحوثي المصنفة دولياً كجماعة إرهابية في يوم 5 فبراير من العام الجاري 2022م بحجز ومصادرة منزل والد العميد القوسي الشيخ المرحوم يحيى بن ناجي القوسي.