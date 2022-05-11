أميرة سعودية شهيرة تستضيف النجم العالمي ميسي في جدة وتنشر صورها معه

الأربعاء 11 مايو 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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قامت "الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود" مساعد الوزير للشؤون التنفيذية والاستراتيجية في وزارة السياحة يوم أمس الثلاثاء الموافق 10 مايو باستضافة نجم الكرة الأرجنتيني ولاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي "ليونيل ميسي"، وأصدقائه في مدينة جدة التاريخية.

وكانت الأميرة هيفاء وعبر صفحتها الرسمية على تويتر قد نشرت صورًا أثناء استضافتها لميسي وأصدقائه في جدة التاريخية، وغردت حول ذلك قائلة:" استضفت اليوم ميسي وأصدقاءه في جولة في جدة التاريخية".

مبينة أنّ هذه الجولة قد تركت انطباعًا مميزًا لديهم، حيث قالت:" تاريخ وفن وروعة التفاصيل تركت انطباع مميز عند ضيوفنا. جدة وناسها تأخذ قلوب زوارها من أول نظرة" ميسي سفيرًا للسياحة السعودية.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزير السياحة السعودي "أحمد الخطيب" قام يوم الاثنين الموافق 9 مايو بالإعلان عن أنّ نجم الكرة الأرجنتيني ولاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي "ليونيل ميسي" أصبح سفيرًا للسياحة في المملكة العربية السعودية.

حيث غرد "الخطيب" وعبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا:" أرحب اليوم بليونيل ميسي وأصدقائه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق. هذه ليست زيارته الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن ميسي سفيرًا للسياحة السعودية"

. الزيارة الرابعة لميسي إلى السعودية.

يذكر أنّ اللاعب "ميسي" زار السعودية في عام 2011 وذلك عندما أقيمت مباراة ودية بين منتخب الأرجنتين ونظيره السعودي على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وأيضًا تواجد للمرة الثانية في الرياض في عام 2019 عندما لعب منتخب "التانجو" بطولة سوبر كلاسيكو التي نظمتها هيئة الترفيه ونال البطولة رفاق ميسي أمام المنتخب البرازيلي. وفي عام 2020 تواجد "ميسي" في السعودية وتحديدًا في مدينة جدة أثناء المباراة التي جمعت بين فريق "ميسي" السابق برشلونة أمام أتلتيكو مدريد خلال نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والتي انتهت بتأهل أتلتيكو مدريد إلى المبارة النهائية لكأس السوبر الإسباني لكرة القدم. وفي نوفمبر 2021 قدّم "سيرك دو سوليه" في موسم الرياض عرضًا عن "ميسي"، حيث احتفى العرض بموهبته ومهاراته الاستثنائية على مسرحٍ أخذ شكل ملعب كرة قدم.

وأخذ عرض "سيرك دو سوليه ميسي" سياقًا زمنيًّا مشابهًا لمباراة كرة قدم، امتد لـ 90 دقيقة، على شوطين مدة كلٍ منهما 45 دقيقة، وتميّز بمشاهدة على زاوية 360 درجة دون عائق بلقطات لأعظم لحظات ميسي وأهدافه "الأسطورية".