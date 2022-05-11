الخارجية اليمنية تدين جريمة قتل الصحافية الفلسطينية ”شيرين أبو عاقلة“

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أعربت وزارة الخارجية اليمنية، عن ادانتها واستنكارها الشديدين لجريمة قتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، خلال تأديتها لعملها الصحفي في مخيم جنين.
وحسب وكالة سبأ" فقد أكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن "ارتكاب هذه الجريمة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف الدولية". داعية الى "محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للمحاكمة".
كما أعربت وزارة الخارجية، عن "خالص التعازي لعائلة الفقيدة وللحكومة والشعب الفلسطيني. متمنية الشفاء العاجل للصحفي علي السمودي الذي أصيب مع الفقيدة".
وقُوبل اغتيال الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة صباح اليوم الأربعاء، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإدانات عربية واسلامية ودولية حقوقية واسعة.