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انهيار مفاجئ في اسعار الذهب الى أدنى مستوياته خلال الأشهر الماضية

الأربعاء 11 مايو 2022 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات
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تراجعت اسعار الذهب، اليوم، الى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر بعدما أبقى ارتفاع الدولار الأسعار منخفضة،

في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الشهرية الأميركية التي قد تؤثر على السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي والطلب على المعدن النفيس.

وتماسك الذهب في المعاملات الفورية عند 1838.55 دولار للأونصة بعدما انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 11 فبراير. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 1836.60 دولارًا للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمائة إلى 21.48 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 1.1 بالمائة إلى 974.56 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 2069.97 دولار للأونصة.

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