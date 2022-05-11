الخارجية اليمنية تدين جريمة قتل الصحافية الفلسطينية ”شيرين أبو عاقلة“ انهيار مفاجئ في اسعار الذهب الى أدنى مستوياته خلال الأشهر الماضية النائب ”فرج البحسني“ يصدر قرارات بتكليف مدراء جدد في عدد من الإدارات الهامة بحضرموت الحوثيون يدشنون مراكز ”التغذية الطائفية“ وسط رفض مجتمعي لـ”المراكز الصيفية“ تفاصيل جديدة حول جريمة استهداف واغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة والسيرة الذاتية مباحثات يمنية سعودية في مجال التعليم ومساعدة الطلاب ماسك سيرفع الحظر عن ترمب في تويتر ويصف القرار بـ الأحمق صحفي شاهد يروي تفاصيل استهداف الصحفية شيرين أبو عاقلة ومقتلها الكونغرس الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات قياسية لأوكرانيا تعادل ميزانيات عدة دول كبيرة الديوان الملكي الأردني يكشف تفاصيل عن القمة المرتقبة بين الملك عبد الله الثاني وبايدن
تراجعت اسعار الذهب، اليوم، الى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر بعدما أبقى ارتفاع الدولار الأسعار منخفضة،
في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الشهرية الأميركية التي قد تؤثر على السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي والطلب على المعدن النفيس.
وتماسك الذهب في المعاملات الفورية عند 1838.55 دولار للأونصة بعدما انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 11 فبراير. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 1836.60 دولارًا للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمائة إلى 21.48 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 1.1 بالمائة إلى 974.56 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 2069.97 دولار للأونصة.