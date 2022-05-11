النائب ”فرج البحسني“ يصدر قرارات بتكليف مدراء جدد في عدد من الإدارات الهامة بحضرموت

الأربعاء 11 مايو 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أصدر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن "فرج سالمين البحسني"، عدة قرارات بتكليف مدراء جدد لعدد من الإدارات الهامة في الساحل والوادي والصحراء بمحافظة حضرموت، وفقاً لما نشره المكتب الإعلامي للمحافظ.

وقضى القرار الأول بتكليف العقيد "مطيع سعيد سليم المنهالي" مديرًا عامًا للأمن والشرطة بساحل حضرموت.

كما أصدر "البحسني" قرارات بتكليف العقيد "معمّر عبدالله المشجري" مديرًا عامًا لشرطة السير بساحل حضرموت، وتكليف ناصر حسين عوض العامري مديرًا عامًا لفرع شركة النفط اليمنية بوادي وصحراء حضرموت، وتكليف الرائد ركن عبدالله سالمين سالم بن حبيش مديرًا عامًا للأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت.

كما أصدر "البحسني" قراراً بتكليف محمد أمين عوض باحيدرة مديرًا عامًا لمكتب الضرائب بساحل حضرموت، وقراراً بتكليف العميد سعيد أحمد عمر بن دويس العوبثاني مستشارًا لمحافظ حضرموت لشؤون الأمن.

وقضت المادة الثانية من تلك القرارات على أن يعمل بها من تاريخ صدورها، وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذه.