مباحثات يمنية سعودية في مجال التعليم ومساعدة الطلاب

الأربعاء 11 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أجرى وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية طارق العكبري، الثلاثاء، مع نظيره السعودي حمد بن محمد آل الشيخ، مباحثات حول تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال التعليم.

جاء ذلك، على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم في الرياض، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وتطرق الجانبان، خلال اللقاء إلى استثمار التقنيات التعليمية الحديثة، وما تقدمه من خدمات في مجال التعليم، لمساعدة الطلاب والطالبات اليمنيين.

وأكد العكبري وآل الشيخ، أهمية المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، في تبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل في مجال التعليم.