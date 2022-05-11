ماسك سيرفع الحظر عن ترمب في تويتر ويصف القرار بـ الأحمق

الأربعاء 11 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال الملياردير إيلون ماسك، الثلاثاء، إنه يعتزم إلغاء الحظر الدائم الذي فرضته منصة "تويتر" على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إذا تابع الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" خطته لشراء شركة التواصل الاجتماعي.

فيما علق البيت الأبيض على نية إيلون ماسك إعادة حساب ترمب قائلا: القرار يخص القطاع الخاص.

وقال ماسك، الذي كان يتحدث في "قمة مستقبل السيارات" التي استضافتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم، إن الحظر المفروض على ترمب من جانب "تويتر" كان "قراراً سيئاً أخلاقياً" و"أحمق لأقصى الحدود".

وأضاف أن الحظر الدائم لحسابات "تويتر" يجب أن يكون نادراً ومخصصاً للحسابات الخادعة أو الروبوتات الآلية فقط.

وأدى تعليق حساب ترمب، الذي كان يضم أكثر من 88 مليون متابع، إلى إسكات البوق الأساسي الذي كان يتحدث من خلاله قبل أيام من نهاية فترة رئاسته، ويأتي بعد سنوات من الجدل حول كيفية قيام شركات التواصل الاجتماعي بإدارة حسابات الزعماء العالميين الأقوياء.

وتم وقف ترمب بشكل دائم من تويتر بعد فترة وجيزة من أحداث الشغب في السادس من يناير في مبنى الكونغرس الأميركي.

وأشار موقع تويتر في قراره إلى "خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

وقال ماسك إن هذا القرار عزز وجهات نظر ترمب بين الناس في اليمين السياسي، واصفا الحظر بأنه "خطأ أخلاقي وغبي تماما".