الكونغرس الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات قياسية لأوكرانيا تعادل ميزانيات عدة دول كبيرة الديوان الملكي الأردني يكشف تفاصيل عن القمة المرتقبة بين الملك عبد الله الثاني وبايدن 5 علامات حمراء في جسمك" تدل على وجود عدوى قاتلة الملك السعودي يوجه بنقل "مودة ورحمة" إلى الرياض تفاصيل برقية تلقاها رئيس مجلس القيادة العليمي من الرئيس السيسي خبير يدق ناقوس الخطر بشأن كارثة قد تحدث في عالم الطاقة : العالم قد لايجد نفطا كافياً تغيير ثوري بنظام أبطال أوروبا.. إجهاض لدوري السوبر ورصاصة الرحمة لمشروع بيريز سياسي أمريكي يكشف موعد انتهاء الحرب الأوكرانية ومايدور من خفايا في أروقة البيت الأبيض قرار هو الأول من نوعه.. الأمم المتحدة تختار دولة بدلاً من روسيا في إحدى فروعها الجيش ينشر حصاد خروقات الحوثي للهدنة اليوم الاثنين في مختلف جبهات القتال
صوت مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي على حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة غير مسبوقة تقارب 40 مليار دولار.
في الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عزم بلاده لتقديم أموال إضافية إلى سلطات كييف، وأشار إلى أن الأموال التي خصصها الكونغرس لمثل هذه المساعدة أوشكت على النفاد، ودعا المشرعين "على الفور" إلى الموافقة على الطلب الذي أرسلته إدارته في وقت سابق لتزويد أوكرانيا بمبلغ 33 مليار دولار جديد.
وقبل ذلك كتبت وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية، أنه نتيجة للمناقشات، توصل قادة الكونغرس إلى اتفاق بشأن تخصيص 39.8 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وهو ما يزيد بنحو 7 مليارات دولار عن المبلغ الذي طلبه الرئيس الأمريكي.
ووفقا للمعلومات المتوفرة، تشمل الحزمة الموسعة 3.4 مليار إضافية للمساعدات العسكرية ونفس المبلغ للمساعدات الإنسانية