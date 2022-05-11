الديوان الملكي الأردني يكشف تفاصيل عن القمة المرتقبة بين الملك عبد الله الثاني وبايدن

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أفاد الديوان الملكي الهاشمي بأن العاصمة الأمريكية واشنطن ستشهد يوم الجمعة المقبل قمة تجمع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض.
وكشف الديوان الملكي أن القمة ستتناول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.
وأوضح الديوان الملكي أنه ستسبق القمة، لقاءات للملك الأردني عبد الله الثاني، مع أركان الإدارة الأمريكية وقيادات الكونغرس وأعضاء لجان العلاقات الخارجية، والمخصصات، والخدمات العسكرية، في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنتي الخدمات العسكرية، والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب.