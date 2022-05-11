الملك السعودي يوجه بنقل "مودة ورحمة" إلى الرياض

الأربعاء 11 مايو 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بنقل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" إلى الرياض.

وأصدر الملك السعودي قرارا، بإرسال ابنتي حذيفة بن عبدالله نعمان من الجمهورية اليمنية، إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، لإجراء الفحوصات الطبية وإمكانية فصلهما.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي لفصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إن الملك السعوديث، يولي البرنامج السعودي للتوائم السيامية اهتماما كبيرا، كما يلقى البرنامج دعما ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن "هذه المبادرة الكريمة هي استمرار لما تقدمه مملكة العطاء والإنسانية من خدماتٍ متعددة للأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع