خبير يدق ناقوس الخطر بشأن كارثة قد تحدث في عالم الطاقة : العالم قد لايجد نفطا كافياً تغيير ثوري بنظام أبطال أوروبا.. إجهاض لدوري السوبر ورصاصة الرحمة لمشروع بيريز سياسي أمريكي يكشف موعد انتهاء الحرب الأوكرانية ومايدور من خفايا في أروقة البيت الأبيض قرار هو الأول من نوعه.. الأمم المتحدة تختار دولة بدلاً من روسيا في إحدى فروعها الجيش ينشر حصاد خروقات الحوثي للهدنة اليوم الاثنين في مختلف جبهات القتال وزير الداخلية إبراهيم حيدان يشارك في مؤتمر دولي رفيع بشأن مكافحة الإرهاب.. ماذا قال عن ايران والحوثي؟ وزارة الصحة تتوصل لاتفاق يضمن توفير محاليل الغسيل الكلوي لمركز هيئة مستشفى الجمهورية بعدن مجلس وزارة الصحة يعقد اجتماعه الدوري بعدن والوزير ”بحيبح“ يؤكد حرص الوزارة على الإستفادة من أي دعم حكومي وخليجي الإرهاب القادم من دورات الحوثيين السرية.. تحقيق صحفي يسلط الضوء على تفشي قتل الحوثيين لآبائهم تقربا لزعيمهم المقدس هدنة اليمن في شهر.. ما تم إنجازه وما لم يُنجز
قال الخبير في إستراتيجيات الطاقة نايف الدندني: إن العالم لديه نقص في الفائض الإنتاجي وقد لا يجد نفطا كافيًا، موضحًا أن هناك نقصًا في الاستثمارات العالمية وسط سحب من الاحتياطات.
ناقوس خطر:
وأضاف الدندني، خلال تصريحات إلى قناة العربية، أن هناك ناقوس خطر يدق على العالم كله، وكارثة قد تحدث في عالم الطاقة، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز يعرف جيدًا الأرقام التي تصدر من المؤسسات العالمية، ولدينا نقص في معدلات الإنتاج، مشيرًا إلى وجود 700 مليون إنسان لا يجدون أي مصدر من مصادر الطاقة.
نقص مصادر الطاقة:
ولفت الدندني إلى أن مشكلة العالم الحقيقية هي نقص مصادر الطاقة، ويجب عدم محاربتها وبدء البحث عن حلول، وكل القرارات التي تتخذ في عالم النفط والطاقة هي عبارة عن هروب ولا أحد يعالج المشكلة الحقيقية.