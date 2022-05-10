الجيش ينشر حصاد خروقات الحوثي للهدنة اليوم الاثنين في مختلف جبهات القتال

الثلاثاء 10 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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رصدت قوات الجيش الوطني ارتكاب مليشيا الحوثي الإيرانية 89 خرقاً للهدنة الأممية يوم الأثنين (9 مايو) في مختلف جبهات القتال.

وتوزّعت بين 26 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و23 خرقاً في جبهات محافظة حجّة، و15 خرقاً شمال غرب وغرب وجنوب مارب، و14 خرقاً في محور تعز، و10 خروقات في جبهات الجوف وخرقاً واحداً في جبهة الملاحيظ جنوب غرب صعدة حسب ماذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

وتنوّعت الخروقات بين محاولات تسلل نفّذتها مجاميع حوثية مسلحة باتجاه مواقع في جبهة الأعيرف جنوب مارب، ومحاولتي تسلل باتجاه مواقع عسكرية غرب حجّة، ومحاولة تسلل جنوب الجراحي بالحديدة، وجميعها أفشلتها قواتنا في لحظاتها الأولى.

وطوال الاثنين، استمرّت المليشيا الحوثية في إطلاق النار على مواقع قواتنا في كافة الجبهات المذكورة بالمدفعية وبالعيارات المختلفة، كما واصلت استحداث مواقع وتحصينات ونشر مدافع هاون في مختلف الجبهات.