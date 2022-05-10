وزارة الصحة تتوصل لاتفاق يضمن توفير محاليل الغسيل الكلوي لمركز هيئة مستشفى الجمهورية بعدن

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قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة العامة والسكان، ان الوزير الدكتور قاسم بحيبح، توصل لاتفاق مع الشركة الموردة لمحاليل الغسيل الكلوي لمركز الغسيل بهيئة مستشفى الجمهورية التعليمي بعدن.
ويتضمن الاتفاق، أن تستمر الشركة بتوريد المحاليل لثلاثة أشهر قادمة؛ على أن تتولى الوزارة متابعة مديونية الشركة لدى وزارة المالية، بحسب المصدر.
وأوضح المصدر، أن "هذا الإجراء ليس حلا نهائيا للإحتياج المتزايد من محاليل الغسيل الكلوي وإنما طارئ حتى التوصل لحلول استراتيجية بالتنسيق مع الحكومة والمنظمات الداعمة".
ولفت إلى أن اعتماد النظام الصحي على مساعدات المنظمات والمانحين فقط سيؤدي لعواقب وخيمة حال تأخر أو توقف هذه المساعدات؛ وهو ما يستلزم توفر تمويل حكومي كاف يضمن استمرار عمل المؤسسات الصحية خصوصا وأن الموازنات السابقة لم تعد كافية بعد التراجع الكبير الحاصل في العملة الوطنية.