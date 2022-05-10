مجلس وزارة الصحة يعقد اجتماعه الدوري بعدن والوزير ”بحيبح“ يؤكد حرص الوزارة على الإستفادة من أي دعم حكومي وخليجي

الثلاثاء 10 مايو 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 321

عقد المجلس الوزاري لوزارة الصحة العامة والسكان اجتماعه الدوري، الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح.

وكرس الاجتماع للوقوف أمام عدد من الموضوعات المتصلة بعمل القطاعات والبرامج الصحية المختلفة وكيفية الارتقاء بعملها نحو الأفضل بما يحقق تقديم خدمات صحية بجودة عالية ويضمن لها الديمومة والاستمرار.

الوزير بحيبح أكد حرص الوزارة على النهوض بالقطاع الصحي والإستفادة من أي دعم يأتي للقطاع الصحي من الجانب الحكومي والأشقاء في مجلس التعاون الخليجي في إطار دعم مجلس القيادة الرئاسي، لافتاً إلى ضرورة إعداد خطط مشاريع ذات الأولوية للوزارة بشكل عام ولمحافظة عدن بشكل خاص.

وتناول الاجتماع عدد من الموضوعات منها تحديد الموقف الإيجابي من العمل ومعالجة اي قصور أو تسيب فيه وتفعيل الأنظمة والقوانين الخاصة بالعمل وعدم التهاون فيها كل في قطاعه والوقوف أمام التقارير الدورية وتقارير الإنجاز والمهمات المختلفة للقطاعات والإدارات العاملة فيها.

واستعرض الاجتماع سير تنفيذ حملات التحصين على المستوى الوطني وحشد الطاقات لانجاحها والمشاركة فيها بفاعلية، وبهذا الصدد احاط وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية مدير مشروع كوفيد 19 د.علي الوليدي المجلس بتقرير عن الوضع الوبائي الراهن في البلاد والتدابير المتخذة لمواجهة عدد من الوبائيات وتنفيذ حملات التحصين ضد كوفيد 19 وشلل الاطفال والاستعدادات الجارية لمواصلة هذه الحملات وإنفاذ حملة للتحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية خلال الشهر الجاري.

وشدد الاجتماع على أهمية الدور المناط بالمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني في دعم الأنشطة الصحية وتهيئة الناس للتفاعل معها من خلال الرسائل الصحية الموجهة.

وناقش الاجتماع موضوعات أخرى منها إعداد مشروع إنشاء المجلس الطبي بالعاصمة المؤقتة عدن والموازنة العامة للوزارة والموقف المالي ومشروع إنشاء صندوق دعم الصحة ومناقصات الأدوية ومنها أدوية زارعي الاعضاء والغسيل الكلوي والأمراض المزمنة وتغطية الاحتياجات منها والحاجة لسرعة توفيرها من كل الجهات والحاجة لرفع موازنة وزارة الصحة لمواجهة زيادة العبء عليها مع تراجع الدعم المقدم عبر المنظمات الدولية.