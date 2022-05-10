مكتب الصحة بمأرب: المستشفيات الحكومية استقبلت 7084حالة خلال إجازة عيد الفطر المبارك

الثلاثاء 10 مايو 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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استقبلت المستشفيات الحكومية التي خصصها مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب للمناوبة خلال إجازة عيد الفطر المبارك 7084 حالة، بينها 2401 حالة استقبلتها أقسام الطوارئ.

ووفق تقرير صادر عن غرفة العمليات بمكتب الصحة فقد استقبلت المستشفيات المناوبة 188 حالة ولادة، و39طفل وطفله حاضنات. وأجرت 49 عملية جراحية، بينما استقبلت العيادات الخارجية 4683 حالة، و22حالة غسيل كلوي.

وأشار التقرير بأن المستشفيات الحكومية خلال إجازة العيد قامت بإجراء7335 فحصاً تنوع بين الأشعة.(تلفزونيه. XR.واشعه مقطعيه) والفحص المختبري وتخطيط قلب للحالات التي استقبلتها.

وقدمت المستشفيات الحكومية خدماتها الطبية لـ 168 مصابا بجروح، توزعت على 76 حالة إصابة بحوادث مرورية، و39 إصابة جراء السقوط، و18إصابة بطلق ناري.و19تسمم غذائي و16حاله حروق وجروح ووفق التقرير فقد استقبل مستشفى كرى العام 2338 حالة، ومستشفى 26 سبتمبر بالجفينه 371حالة، ومستشفى العطير الخيري 653حالة، ومستشفى حريب العام 1104حالة ،

ومستشفى الشهيد أحمد جحزه بالروضه 520حاله ومستشفى الوحدة بالحصون 1428حالة، ومستشفى الشهيد محمد هائل للأمومة والطفولة 670 حالة طوارئ توليدية.

يذكر أن هذه الأرقام غير شاملة للخدمات الطبية المقدمة لهيئة مستشفى مأرب العام والمستشفى العسكري.