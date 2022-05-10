المنطقة العسكرية الأولى تؤكد التزامها بمنع تجنيد الأطفال أسعار الذهب وصرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الثلاثاء في صنعاء وعدن من هو ”الشعيبي“ الذي عينه الرئيس ”رشاد العليمي“ مديراً لمكتب الرئاسة؟ (سيره ذاتية) الرئيس ”رشاد العليمي“ يذكِّر ”غروند برغ“ بضرورة التزام الحوثيين بتسليم مرتبات الموظفين من عائدات إيرادات ميناء الحديدة النفطية عاجل صدور قرار جمهوري من رئيس مجلس القيادة الرئاسي إدارة جو بايدن تمنح شخصا مرتبطا بقاسم سليماني تأشيرة دخول الى أميركا والكونغرس يحقق الرئاسي اليمني يحذر ويطالب بتحديد الطرف المعرقل للهدنة مصر: الإعلان عن عقوبة 5 متهمين في قضية إبتزاز الكتروني بحق فتاة قررت الإنتحار شاهد.. صورة متداولة على نطاق واسع في اليمن تثير تعاطفا كبيرا واشادة رسالة عاجلة الى الرئيس العليمي تطالبه بإعادة إصدار كبرى الصحف الحكومية المتوقفة في اليمن منذ سنوات
الأسعار بمناطق الحكومة الشرعية:
الدولار شراء 1010 إلى 1020 ريال
الدولار بيع 1035 إلى 1040 ريال
السعودي شراء 267 إلى 271 ريال.
السعودي بيع 274 إلى 275 ريال.
الأسعار في صنعاء:
الدولار شراء 555 إلى 557 ريال.
الدولار بيع 560 إلى 565 ريال.
السعودي شراء 148 إلى 148,2 ريال.
السعودي بيع 148,7 إلى 149 ريال.
الأسعار غير ثابتة وتتغير كل لحظة
متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في عدن :
الجنيه شراء 470,000 بيع 500,000 ريال
الجرام21 شراء 53,000 بيع 60,000 ريال
- متوسط أسعار الذهب في صنعاء:
الجنيه شراء 246,000 بيع 250,000 ريال
الجرام21 شراء 30,700 بيع 32,500 ريال