من هو ”الشعيبي“ الذي عينه الرئيس ”رشاد العليمي“ مديراً لمكتب الرئاسة؟ (سيره ذاتية)

الثلاثاء 10 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار ه

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أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسيت الدكتور رشاد العليمي، الثلاثاء، قرارا جمهوريا بتعيين مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأنه "صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠٢٢ م قضت المادة الاولى منه بتعيين الدكتور يحيى محمد الشعيبي مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية".

وبدأ الشعيبي بمزاولة عمله، اليوم، بحضور اجتماع رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، ومعه رئيس الحكومة معين عبدالملك، بالمبعوث الأممي إلى اليمن، غروندبرغ.



وكان الشعيبي يشغل منصب سفير اليمن لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ عام 2016، وعاد قبل يومين إلى العاصمة المؤقتة عدن.



والشعبي هو أكاديمي وقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام من مواليد محافظة لحج عام 1952م، وحاصل على الماجستير في الكيمياء الفيزيائية ودكتوراه في الكيمياء التحليلية من الولايات المتحدة الأمريكية.



وتقلد الدكتور يحيى الشعيبي المناصب التالية :

عين وزيراً للتربية والتعليم في العام 1997م .

عين وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي في العام 2001م.

عين محافظا لمحافظة عدن في العام 2003م.

عين وزيراً للدولة - أميناً للعاصمة صنعاء في التشكيل الحكومي في 5 إبريل 2007م .

عين وزيراً للتعليم العالي في 7 ديسمبر 2011م في حكومة الوفاق الوطني ثم قدم استقالته منها في 4 يوليو 2012م.

عين سفيرا فوق العادة للجمهورية اليمنية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في 22/8/2016.