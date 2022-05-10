المنطقة العسكرية الأولى تؤكد التزامها بمنع تجنيد الأطفال أسعار الذهب وصرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الثلاثاء في صنعاء وعدن من هو ”الشعيبي“ الذي عينه الرئيس ”رشاد العليمي“ مديراً لمكتب الرئاسة؟ (سيره ذاتية) الرئيس ”رشاد العليمي“ يذكِّر ”غروند برغ“ بضرورة التزام الحوثيين بتسليم مرتبات الموظفين من عائدات إيرادات ميناء الحديدة النفطية عاجل صدور قرار جمهوري من رئيس مجلس القيادة الرئاسي إدارة جو بايدن تمنح شخصا مرتبطا بقاسم سليماني تأشيرة دخول الى أميركا والكونغرس يحقق الرئاسي اليمني يحذر ويطالب بتحديد الطرف المعرقل للهدنة مصر: الإعلان عن عقوبة 5 متهمين في قضية إبتزاز الكتروني بحق فتاة قررت الإنتحار شاهد.. صورة متداولة على نطاق واسع في اليمن تثير تعاطفا كبيرا واشادة رسالة عاجلة الى الرئيس العليمي تطالبه بإعادة إصدار كبرى الصحف الحكومية المتوقفة في اليمن منذ سنوات
صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠٢٢ م قضت المادة الاولى منه بتعيين الدكتور يحيى محمد الشعيبي مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية.
وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.