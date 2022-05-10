الرئاسي اليمني يحذر ويطالب بتحديد الطرف المعرقل للهدنة

الثلاثاء 10 مايو 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حذر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مساء الاثنين، من ممارسات جماعة الحوثي المسلحة الرامية إلى نسف الهدنة وجهود الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانيس غروندبرغ .

وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات على الساحة اليمنية وجهود إحلال السلام، في ظل استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في اختراق الهدنة بشكل يومي، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وأكد العليمي أن خروقات الحوثي للهدنة العسكرية والتعنت الكبير والغير المبرر في فتح منافذ مدينة تعز وفتح الحصار الظالم على المدينة ،والاصرار على عرقلة تشغيل رحلات مطار صنعاء وفقا للإجراءات المتفق عليها مع المبعوث الدولي كل هذا يهدد بنسف الهدنة وجهود المبعوث الخاص .

وجدد التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه بكل حرص ، مشيرا إلى أنها لن تكون سببا في تعطيل هدنة انسانية وانها تتعاطى بشكل ايجابي ومرن ومسؤول مع اي مقترحات من شأنها التخفيف من المعاناة الانسانية على أن تكون بعيدة عن الانتقائية باعتبار ان القضايا الإنسانية كل لا يتجزأ .

وجدد دعوة الحوثي إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه واعطاء فرصة حقيقية لإنجاح الهدنة والبعد عن المزايدات والمراهنات السياسية بعيدا عن معاناة الشعب ومآسيهم .

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بكل جهد واخلاص من أجل السلام وستظل يدها ممدودة للسلام العادل والمستدام الذي يحافظ على الدولة ومؤسساتها ونظامها الجمهوري ووحدتها الوطنية، ويعزز المواطنة المتساوية والحرية والعدالة الاجتماعية وفق تطلعات الشعب اليمني.

وطالب المبعوث الدولي بأن يضع العالم كله أمام الصورة الحقيقية لما يجري في اليمن ومن يعرقل جهود الهدنة وجهود عملية السلام ، مشيدا بجهود ودعم تحالف دعم الشرعية لجهود السلام التي يقودها المبعوث الخاص.

من جانبه اكد المبعوث الأممي، على مواصلة جهوده للحفاظ على الهدنة الانسانية واستكمال استحقاقاتها الانسانية والعمل للتوصل الى تسوية سياسية شاملة.. منوهاً بتعاون جميع الأطراف لإنجاح تلك الجهود.