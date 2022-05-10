شاهد.. صورة متداولة على نطاق واسع في اليمن تثير تعاطفا كبيرا واشادة

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لا تملك أقداما لكنها تملك إرادة..
صورة أم يمنية بلا أطراف وهي تجلب الماء لمنزلها في محافظة تعز تثير تعاطفا واسعا على منصات التواصل وإشادة بها وبإرادتها.