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شاهد.. صورة متداولة على نطاق واسع في اليمن تثير تعاطفا كبيرا واشادة

الثلاثاء 10 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تعز
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لا تملك أقداما لكنها تملك إرادة.. 

صورة أم يمنية بلا أطراف وهي تجلب الماء لمنزلها في محافظة تعز تثير تعاطفا واسعا على منصات التواصل وإشادة بها وبإرادتها.

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