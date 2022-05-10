رسالة عاجلة الى الرئيس العليمي تطالبه بإعادة إصدار كبرى الصحف الحكومية المتوقفة في اليمن منذ سنوات

الثلاثاء 10 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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طالب منتسبو مؤسسة الثورة للصحافة والنشر، رئيس مجلس القيادة رشاد محمد العليمي بإعادة اصدار الصحيفة الرسمية من العاصمة المؤقتة عدن أو من مدينة تعز.

وشدد الصحفيون في رسالة وجهوها الى الرئيس العليمي على ضرورة "إعادة صحيفة الثورة الرسمية والحكومية للصدور لما تمثله من أهمية كبيرة كونها صحيفة الدولة والصوت الحكومي والصحيفة الأولى في الوطن وشعلة الجمهورية في مواجهة الإمامة منذ إصدارها في ستينيات القرن الماضي".

وقالوا في رسالتهم، إن "من مساوئ الزمن ـن تتوقف الصحيفة عن الصدور بفعل انقلاب مليشيا الحوثي وسيطرتها على مقرها وتحويلها من منبر وصوت جمهوري وطني إلى صوت للإمامة والكهنوت الحوثي".

وحسب الرسالة فإن "العشرات من كفاءات وكوادر الصحيفة ينتظرون اليوم الموعود لإعادة صحيفتهم للظهور ويعودون لممارسة أعمالهم فيها وتقديم واجبهم الصحفي والمهني فيها لكنهم صدموا بعراقيل وضعها أمامهم ممن يفترض به أن يكون عاملا مساعدا لهم".

وطالب منتسبو المؤسسة رئيس المجلس الرئاسي بـ"النظر بصورة عاجلة إلى موضوع صحيفة الثورة وضرورة إعادتها وتوفير ابسط الإمكانيات للطاقم الصحفي الذي يتواجد في عدن ومستعدين للعمل في اقرب وقت ممكن إيمانا بقضية عادلة ووطن جمهوري تعرض للانقلاب ومليشيا إمامية سلالية كهنوتية دمرت الأخضر واليابس".

يذكر أن مؤسسة الثورة الرسمية متوقفة منذُ انقلاب الميليشيا عام 2014م، ولم تصدر في المحافظات المحررة على الرغم من تعاقب حكومات عديدة، في حين تصدر الصحيفة بنسخة حوثية في مناطق سيطرة الميليشيا.