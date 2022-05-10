دولة إسلامية تستعد لإطلاق منصة دولية بديلة عن "نيتفليكس

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تستعد أنقرة، لإطلاق منصة رقمية دولية بديلة للمنصة العالمية "نتفليكس" في عام 2023، بحسب المدير العام للتلفزيون التركي الرسمي "TRT"، محمد زاهد صوباجي.
وقال صوباجي، خلال مشاركته في المنتدى الدولي للشباب، إن "TRT" ستبني منصة رقمية دولية بديلة لـ Netflix في عام 2023، وستنشئ منصة للشباب وستواصل الاستثمار في الأفلام والألعاب.
من جهة أخرى، أشار إلى "أننا نعيش حاليا في فترة يتم فيها كسر حدود الحقيقة والكذب، وأن الأفكار والمعلومات السامة أصبحت شائعة، ولا يمكن حتى معرفة التأثير الذي يتعرض له الأشخاص بسببها".
وأضاف: "الأخبار المنشورة خلال النهار لا يمكن إحصائها، والناس ينتقلون من حدث إلى آخر دون معرفة دقة الأخبار، حتى أصبحنا في وقت تتلاشى فيه الحدود بين الحقيقة والأكاذيب"، مؤكدا أن "المعلومات المضللة ليست فقط في الأخبار، ولكن أيضا في الأفلام والأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة وتطبيقات الهاتف المحمول المنتجة على المستوى المؤسسي والفردي