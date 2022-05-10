آخر الاخبار

علماء يكشفون عن إشعاع الهاتف المحمول يؤدي إلى الإصابة بمرض خطير في الدماغ في تطورات مفاجئة.... دولة عربية مرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا بدلا من المغرب "250 وجهة مباشرة".. السعودية تطلق "الاستراتيجية الوطنية للطيران" في "حدث دولي نوعي وفريد أبرز 7 تصريحات لبوتين خلال عرض النصر في موسكو تفاعل إدارات شرطة السير بالجمهورية اليمنية مع فعاليات اسبوع المرور العربي رئيس هيئة الأركان يشهد حفل تخرج الدورة الثانية " قيادة وسيطرة" للوحدات الأمنية في مأرب قوات الشرعية: المليشيات الحوثية ارتكبت 74 خرقًا للهدنة في 24 ساعة يمنيون يروون لـ”فرنس برس“ معاناتهم في تعز المحاصرة الحكومة الشرعية تعلن جاهزية البنك المركزي لاستيعاب وديعة الرياض وأبو ظبي السلاح النووي.. دول ستضرب السلاح الفتّاك وتنهي أخرى بثوانٍ فأين ستكون الضربة ومتى؟

علماء يكشفون عن إشعاع الهاتف المحمول يؤدي إلى الإصابة بمرض خطير في الدماغ

الثلاثاء 10 مايو 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 159
 

 

كتشف العلماء صلة بين إشعاع الهاتف المحمول ومرض الزهايمر.

وتشير دراسة نشرت في مجلة Current Alzheimer Research إلى أن الاستخدام المستمر للهواتف المحمولة وأجهزة توجيه Wi-Fi يؤدي إلى زيادة الكالسيوم في الدماغ، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

ويلاحظ المعهد الوطني الأمريكي للسرطان أنه لا توجد علاقة بين الإشعاع الكهرومغناطيسي والسرطان، لكنه يشير إلى أنه سبب محتمل للأرق والصداع والتهيج.

وبحسب الدراسة، يمكن أن تتواصل التغييرات في الدماغ التي تؤدي إلى مرض الزهايمر لمدة تصل إلى 25 عاما قبل ظهور الأعراض.

وأشارت دراسات مختلفة إلى أن تقليل التعرض للإشعاع الكهرومغناطيسي يقلل من مرحلة التأثير السلبي الأولي على عمليات الدماغ.

إقراء أيضاً
ماسك يكشف عن «خططه الكبرى» لتطوير تويتر
خمسة أسرار صحية تساعد على إطالة عمر الرجال والنساء
10 كلمات مرور إذا كنت تستخدمها فيجب عليك تغييرها فوراً و دون تردد
اختراع جديد يجعل مياه البحر صالحة للشرب بضغطة زر
معلومات مهمة وخطيرة لا تفوتك....تعرف على العلامات والأعراض المنذرة بسرطان الجلد
ظاهرة فلكية نادرة تشهدها السعودية والوطن العربي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس