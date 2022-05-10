تفاعل إدارات شرطة السير بالجمهورية اليمنية مع فعاليات اسبوع المرور العربي

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أشاد مدير عام شرطة السير بوزارة الداخلية العميد عمر بامشموس بتفاعل إدارات شرطة السير بالمحافظات المحررة مع فعاليات أسبوع المرور العربي والجاري تنفيذها للفترة من 4-10 مايو تحت شعار ( مرور آمن ومتطور ) وأكد العميد بامشموس ان تفاعل إدارات شرطة السير مع أسبوع المرور يثبت مدى جاهزية رجال المرور وأدوارهم المتميزة في تنظيم حركة السير وتوعوية المواطنين حول السلامة المرورية بالشراكة مع أنصار وأصدقاء المرور والفرق التطوعية.
وقال العميد بامشموس ان هذا العام كان متميزاً عن الاعوام الماضية واخذ زخما في حملات التوعية الذي نفذتها شرط السير في كل المحافظات المحررة
. وأوضح مدير عام شرطة السير ان انخفاض نسبة وقوع الحوادث المرورية خلال الخمسة الايام الماضية من هذا الاسبوع حيث لم يبلّغ الا عن حادث واحد فقط نتج عنه ثلاث اصابات متوسطة وخسائر مالية لا تزيد عن اربعمائة الف ريال يمني يعطي مؤشراً علي نجاح هذا الاسبوع في توعية مستخدمي الطريق بالالتزام بنظم وقواعد وارشادات السير وهذه هي الغاية المراد تحقيقها .
وحث العميد بامشموس إدارات المرور على الاستمرار في خدمة المواطنين وتحسين وتطوير العمل المروري في المحافظات المحررة وفقاً ورؤية وزارة الداخلية خلال المرحلة القادمة ( الأنسان أولاً )