رئيس هيئة الأركان يشهد حفل تخرج الدورة الثانية " قيادة وسيطرة" للوحدات الأمنية في مأرب

الثلاثاء 10 مايو 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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شهد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، حفل تخرج الدورة الثانية "قيادة وسيطرة" التي أقامتها هيئة العمليات الحربية وإدارة شرطة محافظة مأرب لكافة وحداتها الأمنية.

ونقل رئيس هئية الأركان العامة، في كلمة له خلال الحفل الذي حضره رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول، ونائب مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد عبده السياغي، وعدداً من القيادات العسكرية والأمنية تحايا وتهاني قيادة المجلس الرئاسي ممثلاً بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العلمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيداً بمستوى المهارات النوعية التي اكتسبها الخريجون خلال الفترة التدريبية التخصصية.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل هيئة العمليات بوزارة الدفاع وشرطة مأرب الذين ساهموا إسهاما متميزاً في تطوير قدرات وإمكانيات المتدربين بما يمكنهم من أداء مهامهم بشكل احترافي وعلى أكمل وجه.

وأكد الفريق بن عزيز، على أهمية مواصلة هذه الجهود والتعاون المشترك بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية حتى القضاء على مليشيا الحوثي الايرانية واستعادة أمن واستقرار كل مناطق اليمن.

ونوه بالدور التاريخي للأجهزة الأمنية في حماية أمن مأرب والجمهورية من خلال النجاحات والانجازات التي حققتها في السنوات الماضية ضد الإرهاب الحوثي الإيراني، وكذا مشاركتهم إلى جانب زملاءهم في الجيش الوطني بمختلف الجبهات وتقديم خيرة رجال الأمن شهداء في المعركة الوطنية.