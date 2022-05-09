قوات الشرعية: المليشيات الحوثية ارتكبت 74 خرقًا للهدنة في 24 ساعة يمنيون يروون لـ”فرنس برس“ معاناتهم في تعز المحاصرة الحكومة الشرعية تعلن جاهزية البنك المركزي لاستيعاب وديعة الرياض وأبو ظبي السلاح النووي.. دول ستضرب السلاح الفتّاك وتنهي أخرى بثوانٍ فأين ستكون الضربة ومتى؟ دولتان عربيتان احتفلتا في يوم النصر مع روسيا.. وموسكو ألغت مرور “يوم القيامة” فوق موسكو شيء واحد لفت انتباهه.. ما سر رقم غرفة أردوغان خلال زيارته للسعودية؟ بوتين في خطاب يوم النصر يكشف سبب الحرب على أوكرانيا ومواجهة الناتو أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الاثنين أسعار الذهب والعملات مقابل الدولار في الدول العربية اليوم الاثنين تحدث بأن الميليشيات تستعد لشن هجوم واسع.. رئيس هيئة الأركان الفريق بن عزيز يضع فلول الحوثي أمام خيارين لا ثالث لهما
أعلنت قوات الشرعية اليوم الاثنين بأن المليشيات الحوثية ارتكبت 74 خرقًا للهدنة أمس في مختلف الجبهات.
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، ، أن الخروقات توزعت بواقع 31 خرقا في جبهات محور تعز، و17 في جبهات القتال غرب محافظة حجة، و15 في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و3 خروقات في جبهة الملاحيظ جنوب غرب صعدة، إضافة إلى خرقين شمال وغرب مأرب.