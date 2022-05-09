قوات الشرعية: المليشيات الحوثية ارتكبت 74 خرقًا للهدنة في 24 ساعة

الإثنين 09 مايو 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أعلنت قوات الشرعية اليوم الاثنين بأن المليشيات الحوثية ارتكبت 74 خرقًا للهدنة أمس في مختلف الجبهات.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، ، أن الخروقات توزعت بواقع 31 خرقا في جبهات محور تعز، و17 في جبهات القتال غرب محافظة حجة، و15 في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و3 خروقات في جبهة الملاحيظ جنوب غرب صعدة، إضافة إلى خرقين شمال وغرب مأرب.