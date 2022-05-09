الحكومة الشرعية تعلن جاهزية البنك المركزي لاستيعاب وديعة الرياض وأبو ظبي

الإثنين 09 مايو 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت الحكومة اليمنية اليوم الإثنين، جهوزيتها والبنك المركزي لاستيعاب التعهدات التي قدمتها دولتي السعودية والإمارات للبلد العربي في بداية شهر أبريل الماضي.

وقال رئيس الوزراء معين عبدالملك خلال ترؤوسه اجتماعا لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والخدمية في عدن إن المؤسسات الحكومية والبنك المركزي استكملوا كل الترتيبات وجاهزية لاستيعاب التعهدات المعلن عنها لدعم اليمن خاصة من السعودية والإمارات، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

وشدد على ضرورة تحقيق معايير الشفافية والنزاهة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الحكومية في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية والنقدية.

وفي مطلع شهر أبريل، أعلنت السعودية والإمارات تقديم 3 مليار دولار وديعة لدعم البنك المركزي اليمني .