السلاح النووي.. دول ستضرب السلاح الفتّاك وتنهي أخرى بثوانٍ فأين ستكون الضربة ومتى؟ دولتان عربيتان احتفلتا في يوم النصر مع روسيا.. وموسكو ألغت مرور “يوم القيامة” فوق موسكو شيء واحد لفت انتباهه.. ما سر رقم غرفة أردوغان خلال زيارته للسعودية؟ بوتين في خطاب يوم النصر يكشف سبب الحرب على أوكرانيا ومواجهة الناتو أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الاثنين أسعار الذهب والعملات مقابل الدولار في الدول العربية اليوم الاثنين تحدث بأن الميليشيات تستعد لشن هجوم واسع.. رئيس هيئة الأركان الفريق بن عزيز يضع فلول الحوثي أمام خيارين لا ثالث لهما ”معين عبدالملك“ يؤكد حرص الحكومة على ضمان استقلال القضاء ومنع أي تدخل في سير العدالةع سبع علامات ملحوظة تعرف عليها لتكشف من يكذب عليك.. كل من حولك ميليشيا الحوثي تدشن دوراتها الصيفية الطائفية وسط مقاطعة واسعة من السكان والأهالي
الأسعار في عدن:
الدولار شراء 1020 إلى 1033 ريال
الدولار بيع 1038 إلى 1043 ريال
السعودي شراء 269 إلى 271 ريال.
السعودي بيع 274 إلى 275 ريال.
الأسعار في صنعاء:
الدولار شراء 555 إلى 558 ريال.
الدولار بيع 560 إلى 562 ريال.
السعودي شراء 148 إلى 148,2 ريال.
السعودي بيع 148,7 إلى 149 ريال.
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