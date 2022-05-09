السلاح النووي.. دول ستضرب السلاح الفتّاك وتنهي أخرى بثوانٍ فأين ستكون الضربة ومتى؟ دولتان عربيتان احتفلتا في يوم النصر مع روسيا.. وموسكو ألغت مرور “يوم القيامة” فوق موسكو شيء واحد لفت انتباهه.. ما سر رقم غرفة أردوغان خلال زيارته للسعودية؟ بوتين في خطاب يوم النصر يكشف سبب الحرب على أوكرانيا ومواجهة الناتو أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الاثنين أسعار الذهب والعملات مقابل الدولار في الدول العربية اليوم الاثنين تحدث بأن الميليشيات تستعد لشن هجوم واسع.. رئيس هيئة الأركان الفريق بن عزيز يضع فلول الحوثي أمام خيارين لا ثالث لهما ”معين عبدالملك“ يؤكد حرص الحكومة على ضمان استقلال القضاء ومنع أي تدخل في سير العدالةع سبع علامات ملحوظة تعرف عليها لتكشف من يكذب عليك.. كل من حولك ميليشيا الحوثي تدشن دوراتها الصيفية الطائفية وسط مقاطعة واسعة من السكان والأهالي
اليمن :
الأسعار في العاصمة عدن
الدولار شراء 1020 إلى 1033 ريال
الدولار بيع 1038 إلى 1043 ريال
السعودي شراء 269 إلى 271 ريال.
السعودي بيع 274 إلى 275 ريال.
لبنان :
سجل سعر شراء الليرة اللبنانية مقابل الدولار 26900 ل.ل
سعر الذهب عيار 21: 1,398,800
الأردن:
سجل سعر شراء الدينار الأردني مقابل الدولار 0.70 د
سعر الذهب عيار 21: 37.31
العراق:
سجل سعر شراء الدينار العراقي مقابل الدولار 1469.15 د
سعر الذهب عيار 21: 77,327
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فلسطين:
سجل سعر شراء الجنيه الفلسطيني مقابل الدولار 3.43 ج
سعر الذهب عيار 21: 180.31
السعودية:
سجل سعر شراء الريال السعودي مقابل الدولار 3.75 ر
سعر الذهب عيار 21: 197.41
مصر:
سجل سعر شراء الجنيه المصري مقابل الدولار 18.56 ج
سعر الذهب عيار 21: 972.42
السودان:
سجل سعر شراء الجنيه السوداني مقابل الدولار 447.50 ج
سعر الذهب عيار 21: 18,362
الجزائر:
سجل سعر شراء الدينار الجزائري مقابل الدولار 145.52 د
سعر الذهب عيار 21: 7,636
ليبيا:
سجل سعر شراء الدينار الليبي مقابل الدولار 4.82 د
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تونس:
سجل سعر شراء الدينار التونسي مقابل الدولار 3.05 د
سعر الذهب عيار 21: 160.96
المغرب:
سجل سعر شراء الدرهم المغربي مقابل الدولار 10.04 د
سعر الذهب عيار 21: 528.61
أسعار الذهب:
سجل سعر شراء الذهب عيار 18 غرام 178147 ل.س وسعر شراء عيار 21 غرام 207715 ل.س
أسعار العملات دمشق:
سجل سعر شراء الدولار في دمشق 3945 ل.س بينما سجل سعر المبيع بـ 3910 ل.س
أما سعر شراء اليورو في دمشق 4162 ل.س بينما سجل سعر المبيع بـ 4120 ل.س
أما سعر شراء الليرة التركية في دمشق 264 ل.س بينما سجل سعر المبيع بـ 257 ل.س
أسعار العملات إدلب:
سجل سعر شراء الدولار في إدلب 3950 ل.س بينما سجل سعر المبيع بـ 3909 ل.س
أما سعر شراء اليورو في إدلب 4167 ل.س بينما سجل سعر المبيع بـ 4120 ل.س