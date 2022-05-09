أسعار الذهب والعملات مقابل الدولار في الدول العربية اليوم الاثنين

الإثنين 09 مايو 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اليمن :

الأسعار في العاصمة عدن

الدولار شراء 1020 إلى 1033 ريال

الدولار بيع 1038 إلى 1043 ريال

السعودي شراء 269 إلى 271 ريال.

السعودي بيع 274 إلى 275 ريال.

لبنان :

سجل سعر شراء الليرة اللبنانية مقابل الدولار 26900 ل.ل

سعر الذهب عيار 21: 1,398,800

الأردن:

سجل سعر شراء الدينار الأردني مقابل الدولار 0.70 د

سعر الذهب عيار 21: 37.31

العراق:

سجل سعر شراء الدينار العراقي مقابل الدولار 1469.15 د

سعر الذهب عيار 21: 77,327

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فلسطين:

سجل سعر شراء الجنيه الفلسطيني مقابل الدولار 3.43 ج

سعر الذهب عيار 21: 180.31

السعودية:

سجل سعر شراء الريال السعودي مقابل الدولار 3.75 ر

سعر الذهب عيار 21: 197.41

مصر:

سجل سعر شراء الجنيه المصري مقابل الدولار 18.56 ج

سعر الذهب عيار 21: 972.42

السودان:

سجل سعر شراء الجنيه السوداني مقابل الدولار 447.50 ج

سعر الذهب عيار 21: 18,362

الجزائر:

سجل سعر شراء الدينار الجزائري مقابل الدولار 145.52 د

سعر الذهب عيار 21: 7,636

ليبيا:

سجل سعر شراء الدينار الليبي مقابل الدولار 4.82 د

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تونس:

سجل سعر شراء الدينار التونسي مقابل الدولار 3.05 د

سعر الذهب عيار 21: 160.96

المغرب:

سجل سعر شراء الدرهم المغربي مقابل الدولار 10.04 د

سعر الذهب عيار 21: 528.61

أسعار الذهب:

سجل سعر شراء الذهب عيار 18 غرام 178147 ل.س وسعر شراء عيار 21 غرام 207715 ل.س

أسعار العملات دمشق:

سجل سعر شراء الدولار في دمشق 3945 ل.س بينما سجل سعر المبيع بـ 3910 ل.س

أما سعر شراء اليورو في دمشق 4162 ل.س بينما سجل سعر المبيع بـ 4120 ل.س

أما سعر شراء الليرة التركية في دمشق 264 ل.س بينما سجل سعر المبيع بـ 257 ل.س

أسعار العملات إدلب:

سجل سعر شراء الدولار في إدلب 3950 ل.س بينما سجل سعر المبيع بـ 3909 ل.س

أما سعر شراء اليورو في إدلب 4167 ل.س بينما سجل سعر المبيع بـ 4120 ل.س