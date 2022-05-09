تحدث بأن الميليشيات تستعد لشن هجوم واسع.. رئيس هيئة الأركان الفريق بن عزيز يضع فلول الحوثي أمام خيارين لا ثالث لهما

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قال رئيس هيئة الأركان اليمنية، قائد العمليات المشتركة الفريق ركن صغير حمود بن عزيز اليوم الاثنين بإن جماعة الحوثي الانقلابية أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن تترك السلاح وتتحاور مع اليمنيين كمكون سياسي، أو أن يحسم الجيش المعركة عسكرياً.
وأكد بن عزيز في حوار مع صحيفة«الشرق الأوسط»السعودية ينشر غداً، أن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي الجديد يمثّل تحولاً عملياً يحمل في طياته كافة المتغيرات والتطورات السياسية والميدانية، ويعدّ خطوة متقدمة في طريق إنهاء الصراع وإيقاف الحرب واستعادة الدولة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وحذر رئيس هيئة الأركان من أن الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة من منظور الميليشيات ليست أكثر من فرصة تمكنهم من إعادة ترتيب صفوفهم وتحشيد كافة قدراتهم البشرية والمادية والتسليحية؛ استعداداً لهجوم واسع ومباغت تحت ذريعة سيختلقونها في اللحظة المناسبة لهم.
وكان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي أصدر مرسوماً رئاسياً في 7 أبريل (نيسان) الماضي، نقل من خلاله كامل صلاحياته إلى مجلس رئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي وعضوية سبعة من القيادات اليمنية الفاعلة على الأرض.