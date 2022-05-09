”معين عبدالملك“ يؤكد حرص الحكومة على ضمان استقلال القضاء ومنع أي تدخل في سير العدالةع

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أكد رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، الاثنين، حرص الحكومة الدائم على ضمان استقلال القضاء، ومنع أي تدخل من أي طرف كان في سير العدالة او المساس بحيادية القضاء.
وشدد خلال زيارته، اليوم، الى محكمة الاستئناف بالعاصمة المؤقتة عدن، على ضرورة تحديث وتطوير البناء المؤسسي نوالمنظومة التشريعية للقوانين ذات الصلة بالعمل القضائي، وفقاً لوكالة "سبأ" الحكومية.
وأشار عبدالملك الى "الجهود المبذولة لتقديم الدعم الكامل لتفعيل أداء كافة الهيئات القضائية في المناطق المحررة بما يكفل حماية الحريات والحقوق المدنية والشخصية والعامة وحقوق الإنسان وحل المنازعات التجارية".
وتفقد رئيس الوزراء "سير العمل القضائي والاداري في محكمة الاستئناف"، مستمعاً من القضاة والاداريين والمختصين في المحكمة الى "شرح عن كيفية سير عملية الفصل في القضايا المنظورة وغيرها من الاجراءات التي تتبعها المحكمة في ارشفة وتوثيق ملفات القضايا الواردة اليها".
واجتمع رئيس الوزراء، ومعه وزير العدل بدر العارضة، بـ"القضاة والاداريين في المحكمة، حيث تم تداول العديد من القضايا لتسهيل عمل القضاء والمحاكم والنيابات للقيام بدورها، والاهتمام بالكادر القضائي تأهيلًا وتدريبا وحماية، واستحقاقات".
وثمن "حرص رئيس مجلس القيادة الرئاسي على تذليل كل العقبات لوقف كافة اشكال التعطيل لعمل المحاكم والنيابات وقيام السلطة القضائية بدورها باستقلال وحيادية لخدمة المجتمع والنظر بقضايا الموطنين والبت فيها".
ولفت رئيس الوزراء الى "الدور الهام للقضاة والعاملين في السلك القضائي كونهم يحملون مشعل العدل وراية الحق لإنصاف المظلومين ومحاسبة الفاسدين".