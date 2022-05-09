سبع علامات ملحوظة تعرف عليها لتكشف من يكذب عليك.. كل من حولك ميليشيا الحوثي تدشن دوراتها الصيفية الطائفية وسط مقاطعة واسعة من السكان والأهالي ملابس الرئيس الأوكراني ما قصتها وقصة ألوانها . بيع سترة بـ111 ألف دولار تحركات أمريكية قطرية متسارعة لعزل الاقتصاد الروسي مرصد دولي: غالبية اليمنيين يكافحون يوميا لتجنب المجاعة ”الحجرف“ و”غروندبرغ“ يبحثان جهود إنهاء النزاع في اليمن لا يوجد له لقاح.. فيروس قاتل في دولة عربية وهؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة موقف جديد للتعاون الخليجي بشأن اليمن الشرعية تفضح مليشيات الحوثي مجددا بشأن فتح مطار صنعاء وتكشف كيف استفادت من الهدنة؟ فرنسا تبدأ اليوم محاكمة «طيران اليمنية» في قضية عمرها 13 عاما.. ماذا حدث؟
كعادتها كل عام منذ انقلابها على الشرعية في اليمن، دشنت ميليشيا الحوثي بدء الدورات الصيفية الطائفية في جميع مناطق سيطرتها.
ودعت ما تسمى "اللجنة العليا للدورات الصيفية" الحوثية، الآباء والأمهات في مناطق سيطرتها لتسجيل أولادهم وبناتهم في الدورات التي انطلقت يوم السبت تحت شعار "علم وجهاد".
من جانبهم، قال سكان محليون في مدن مختلفة، إن الدعوة الحوثية قوبلت برفض واسع من الأهالي والسكان، وذلك بسبب تخوفهم من غسل أدمغتهم بأفكار طائفية، تمهيداً لتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال.
كما أشار الأهالي إلى أن المراكز الصيفية الحوثية موسم تستغله الميليشيا للتعبئة الطائفية والأيديولوجية للحصول على المزيد من العناصر في تلك المناطق.
وقالوا إن الميليشيا ستتحدث خلال الأيام القادمة كعادتها عن أرقام خيالية من الأطفال والشباب والفتيات، التحقت بدورتها الصيفية، لكن "المؤكد أن هناك عزوفا كبيرا عن حضور مثل هذه الدورات، خصوصا أن أغلب الأسر فقدت ذويها بسبب الدورات الحوثية التعبوية".
يشار إلى أن الميليشيا حرصت منذ العام الأول لانقلابها على استغلال المساجد والمدارس في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها لإقامة الدورات الصيفية والثقافية، واستهداف فئة الأطفال والمراهقين، لاستدراجهم إلى جبهات القتال، كما قامت بتغيير جذري للمناهج التربوية بما يتناسب مع فكرهها الطائفي.