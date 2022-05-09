مرصد دولي: غالبية اليمنيين يكافحون يوميا لتجنب المجاعة

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قال مرصد حقوقي دولي، اليوم الإثنين، إن غالبية اليمنيين، يكافحون يوميا لتجنب الانزلاق إلى المجاعة.
جاء ذلك في تغريدة "للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" (غير حكومي)، نشرها عبر توتير.
وقال المرصد: "يعاني اليمنيون بفعل النزاع المستمر أزمة إنسانية صعبة تمس جوانب حياتهم كافة".
وأضاف أن "غالبيتهم (اليمنيون) لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الأساسية ويكافحون يوميا من أجل عدم الانزلاق إلى خطر المجاعة الذي يتهددهم طوال الوقت".
وفي 17 مارس/آذار الماضي، أعلنت الأمم المتحدة تلقيها تعهدات مالية من 36 جهة مانحة بقيمة 1.3 مليار دولار لصالح خطتها الإنسانية في اليمن، كانت تسعى للحصول على 4.27 مليارات دولار، 17.3 مليون يمني.