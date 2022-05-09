”الحجرف“ و”غروندبرغ“ يبحثان جهود إنهاء النزاع في اليمن

الإثنين 09 مايو 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الإثنين، جهود إنهاء النزاع في البلد العربي التي تشهد حربا منذ أكثر من 7 سنوات.

جاء ذلك خلال لقائهما بالعاصمة السعودية الرياض، وفق بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وأفاد البيان بأنه جرى خلال اللقاء "استعراض أبرز الجهود الأممية لإنهاء النزاع في اليمن، متمثلةً بالهدنة التي أعلن عنها المبعوث هانس غروندبرغ".

وشدد الحجرف على "دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن وتحقيق التنمية والسلم للشعب اليمني".

ومطلع أبريل/نيسان الماضي أعلن غروندبرغ موافقة أطراف الصراع باليمن على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين الموالين لإيران.

وتخللت الهدنة خروقات شبه يومية، وسط اتهامات متبادلة بين القوات الحكومية والحوثيين بشأن خرقها.