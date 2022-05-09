موقف جديد للتعاون الخليجي بشأن اليمن

الإثنين 09 مايو 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن وتحقيق التنمية والسلم للشعب اليمني.

جاء ذلك خلال لقائه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الإثنين، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.

جرى خلال اللقاء استعراض أبرز الجهود الأممية لإنهاء الصراع في اليمن المتمثلة بالهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي، ومخرجات المشاورات اليمنية – اليمنية التي عقدت مؤخراً بمقر الأمانة العامة وبرعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة المبعوثين الدوليين لليمن.

وأكد الجانبان، أهمية متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن، والسعي الدائم لتنمية الجهود التي تعكس حرصاً خليجياً وإقليمياً ودولياً لدفع المجالات التنموية والإغاثية والاقتصادية في اليمن، وفقاً لتطلعات الشعب اليمني.