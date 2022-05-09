مقتل طفل بانفجار لغم أرضي في البيضاء

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أعلن مرصد حقوقي يمني، فجر الاثنين، مقتل طفل بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في محافظة البيضاء (وسط).
جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن المرصد اليمني للألغام، وهو مرصد غير حكومي، ويُعنى بتوثيق ضحايا الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب في اليمن.
وأفاد المرصد بأن "طفلا قُتل نتيجة انفجار لغم في قرية ضحوة بمديرية الزاهر التابعة لمحافظة البيضاء"، مبينًا أن الضحية هو عبد الله محمد طاهر (15 سنة)، دون مزيد من التفاصيل.