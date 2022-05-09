مليشيا الحوثي تفرج عن صحفية بعد 41 يوم من اعتقالها بصنعاء

الإثنين 09 مايو 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أفرجت جماعة الحوثي الانقلابية، مساء الأحد، عن صحفية بعد 41 يوما من اعتقالها في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وقالت شبكة الملصي الإخبارية، في بيان "إنه تم الإفراج عن الصحفية نادية مقبل التي تعمل محررة بالشبكة، بعد 41 يوما من توقيفها التحفظي بصنعاء".

وأضاف البيان أنه" تم توقيف مقبل بناء على بلاغات كيدية"، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراحها بعد التأكد من براءتها من التهم والبلاغات الكيدية المنسوبة لها من قبل بعض مرضى النفوس.

وفي 28 مارس /آذار الماضي، تم اعتقال مقبل أثناء إعدادها تقرير صحفي ميداني في العاصمة صنعاء حول ارتفاع الأسعار بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفق تقارير حقوقية.

وتقول منظمات إعلامية وحقوقية داخل وخارج اليمن إن صحفيين يتعرضون لانتهاكات وجرائم متعددة من كافة أطراف النزاع.

ويقع اليمن في المرتبة 169 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الإعلام، وفق منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام.